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المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده بثقة – تحليل صباحي – 29-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب لليوم الثامن على التوالي بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 17.06 نقطة.

 

تستمر توقعاتنا بارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,745.92، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.

عدد أسهم الشركات الرابحة

108

عدد أسهم الشركات الخاسرة

80

عدد أسهم الشركات الثابتة

12

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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