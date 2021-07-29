شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بأكثر من 4% بعد نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الثاني.



وشملت هذه النتائج تحقيق "بوينج" أول أرباح فصلية في نحو عامين، وذلك بعد تسجيل خسائر فصلية على مدار ستة أرباع سنوية متوالية.



وجاءت تحقيق هذه الأرباح في ظل زيادة وتيرة تسليم "بوينج" للطائرات التجارية والتعافي بشكل تدريجي من جائحة كورونا.



وبلغت أرباح "بوينج" نحو 567 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 2.96 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 44% إلى 17 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران مقارنة بإيرادات قدرها 11.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 16.5 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 4.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 231.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 237.4 دولار وأقل سعر عند 231.3 دولار.