أسعار النفط ترتفع إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، إثر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 26 سنتاً، أو 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولاراً للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً، أو واحداً في المئة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولاراً للبرميل.