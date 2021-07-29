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أسعار النفط ترتفع إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:04 صباحًا, 29 يوليو 2021 م

المناطق_واس

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، إثر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 26 سنتاً، أو 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولاراً للبرميل.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً، أو واحداً في المئة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولاراً للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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