شكرا لقرائتكم خبر عن 120 % ارتفاعا في الصادرات السلعية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية في مايو الماضي ارتفاعًا بنسبة 120.1 % (حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19)، إذ بلغت قيمتها 82.2 مليار ريال، مرتفعة عن 37.3 مليار ريال في مايو 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 35.8 مليار ريال بنسبة 146.7 %.

وقالت الهيئة في تقرير التجارة الخارجية إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 65.3 % في مايو 2020 إلى 73.2 % في مايو الماضي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في مايو على أساس شهري مقارنة بأبريل 2021 بمقدار 10.5 مليار ريال وبنسبة 14.6 %.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعًا بنسبة 70 % على أساس سنوي؛ إذ سجلت 22 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، التي تمثل 35.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 82.9 % بمقدار بلغ 3.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل 31.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 86.4 % بمقدار بلغ 3.2 مليار ريال عن شهر مايو 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2021 بمقدار بلغ 2 مليار ريال، وبنسبة 10 %.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت الواردات في مايو 2021 بنسبة 20.3 % بمقدار بلغ 7.5 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر مايو 2020، وكان أكثرها تأثيرًا معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 36.4 %، والمنتجات المعدنية بنسبة 139.3 %، فيما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري بنحو 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.8 %.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 49.6 % في شهر مايو 2021 مقابل 35.1 % في الشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 70 % عن الارتفاع في الواردات 20.3 % خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير أن قيمة صادرات المملكة إلى الصين في مايو 2021 بلغت 17.6 مليار ريال بنسبة 21.4 % من إجمالي الصادرات، ما جعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال بنسبة 9.3 % و6.1 مليار ريال بنسبة 7.5 % على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 55.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 68 % من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 8.1 مليار ريال في شهر مايو 2021 بنسبة 18.2 % من إجمالي الواردات، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات بقيمة بلغت 4.6 مليار ريال 10.3 % من إجمالي الواردات، و4.1 مليار ريال 9.3 % من إجمالي الواردات على التوالي، وكانت ألمانيا والهند واليابان ومصر وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 63.8 % من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ، التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 11.7 مليار ريال أي ما يعادل 26.4 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى، وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.9 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.0 %، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 6.8 %، والبطحاء بنسبة 5.9 %، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 69.1 % من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.