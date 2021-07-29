شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف أسرة مستفيدة من «البناء الذاتي» خلال 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للحصول على خيار البناء الذاتي ضمن برنامج «سكني» خلال النصف الأول من العام الجاري 34.891 أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية وتمكين مَنْ يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم، استمرارًا لجهود برنامج «سكني» في تمكين الأسر السعودية من التملك السكني، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول بنسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030.

وبلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من «سكني» خلال النصف الأول من العام الجاري 111.568 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها 87.896 أسرة سكنت منازلها.

ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق «سكني» من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقًا الدعم السكني، ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

يشار إلى أن برنامج «سكني» يوفر خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق «سكني» خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 36 تصميمًا مميزًا يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين في بناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، بالإضافة إلى خدمة «المقاول المعتمد» لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي «البناء الذاتي».