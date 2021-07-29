شكرا لقرائتكم خبر عن «ميزوهو سيكيوريتسز»: صناعة النفط مدينة بالشكر للسعودية لانتعاش السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير التنفيذي لقسم عقود الطاقة الآجلة في مجموعة «ميزوهو سيكيوريتسز» المالية، روبرت يوغر، إنه يتوجب على منظمة «أوبك» وكذلك قطاع صناعة الطاقة بأكمله، أن يشكرا السعودية على وظيفتها «الرائعة» التي أدتها في إدارة إنتاجها خلال جائحة «كوفيد-19».

وأكد يوغر في مقابلة تليفزيونية مع «بلومبرغ» هذا الأسبوع، أنه من الأفضل ترك السوق بالكامل في يد السعودية لإدارته.

وقال يوغر إن «انهيار أسعار النفط (في فترة كوفيد) ترك أثرًا رهيبًا على الصناعة، لكن السوق انتعشت مرة أخرى تحت إدارة السعوديين، لدى بقية أعضاء «أوبك» بل ولأي شخص في عالم صناعة النفط، الكثير لشكر السعودية عليه».

في الواقع لعبت «المملكة دورًا فعالاً في إدارة السوق في الأشهر التي أعقبت الانهيار».

وتابع: «في رأيي الجميع يذكر الفترة التي تدنت فيها أسعار عقود النفط الآجلة لتصبح سلبية (دون الصفر)، وأظن أن الجميع بات يدرك أنه من الأفضل له عدم المبادرة لضخ كميات النفط الخاصة به في السوق، والسماح للسعوديين بإدارة السوق وترك الأمور بيد المملكة؛ لقد قاموا بعمل رائع. السعودية من بين جميع أعضاء «أوبك» ربما كانت الأكثر تحفظًا عندما تعلق الأمر بزيادة الإنتاج، حيث حاولت مجموعة «أوبك» الموازنة بين الأسعار والحصة السوقية».

وأضاف: «في هذه العملية كان على السعودية أن تتخلى عن بعض حصتها في السوق. كما خفضت أيضًا إنتاج النفط أكثر مما اتفقت عليه، في حين أن منتجي «أوبك» الآخرين -سواء بسبب نقص القدرة أو الرغبة- ينتجون أكثر من اللازم كل شهر تقريبًا بعدما كانت اتفاقية خفض الإنتاج سارية»، وأشار إلى أن العراق كان الدولة الأكثر إنتاجًا من خارج حصتها المتفق عليها، والعراق يجد صعوبة في التحكم في إنتاج النفط من إقليم كردستان شبه المستقل.

وتابع: «الآن، وبعد الكثير من المساومات الداخلية وافقت أوبك على زيادة 400 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، ومن المقرر زيادة 400 ألف برميل يوميًا أخرى للعمل في سبتمبر وكل شهر بعد ذلك حتى إلغاء التخفيضات بالكامل. في غضون ذلك يشعر المحللون ومجموعات قطاع الصناعة بأن المخزونات انخفضت، وأنه يجب طرح المزيد من كميات النفط في السوق».

روبرت يوغر يطالب بترك إدارة سوق النفط في يد السعودية

الأسعار انتعشت في الجائحة بفضل إدارة المملكة

المملكة لعبت دورا فعالا عقب انهيار أسعار النفط