شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تراجعت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1٪ عام 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت نشرة " العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية " الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) بالانفوجراف عامى 2019 ، 2020 وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:

- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصر من العالم مقابل 4999.5 مليـون دولار عام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.

- جاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 33.2 ٪.

- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2205.0 مليـون دولار عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪.

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.