الاقتصاد

كيف تراجعت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1٪ عام 2020.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - رصدت نشرة " العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية " الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) بالانفوجراف عامى 2019 ، 2020 وكانت من  أهم المؤشرات ما يلى: 

 

- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 %  مــن واردات مصر من العالم مقابل 4999.5 مليـون دولار عام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.

 

 

- جاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019  بنسبه زيادة قدرها 33.2 ٪.

 

- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم  مقابل  2205.0 مليـون دولار  عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪.

 

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى  بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام  2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019  بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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