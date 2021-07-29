شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعمق خسائره و"ناسداك" يغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في أعقاب بيان الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات.



وأبقى الاحتياطي الفيدرالي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير في خطوة متوقعة ألمح إليها البنك المركزي رغم تحسن الاقتصاد.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن قراره بتثبيت مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، وتوقع استمرار هذه المشتريات إلى حين التحسن بشكل ملحوظ في معدلات التضخم والتوظيف.



وأكد البنك المركزي على إحراز الاقتصاد تقدم ملموس في أهداف التضخم والتوظيف بعد تضررهما بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل 74 سنتا وأغلق عند 72.39 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 26 سنتا وأغلق عند 74.74 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 127 نقطة) إلى 34930 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35116 نقطة وأقل مستوى عند 34876 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4400 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4415 نقطة وأقل مستوى عند 4387 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 14762 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14798 نقطة وأقل مستوى عند 14645 نقطة.