شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع بأكثر من 2% بعد تحذيرات برازيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب تحذيرات الحكومة البرازيلية.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن حجم التفتيش على المحاصيل – تمهيدا للتصدير – عند 477.964 ألف طن من القمح و1.037 مليون طن متري من الذرة و220.986 ألف طن من الصويا.



كما تلقت عقود القمح دعما أيضا من استمرار الجفاف في الطقس بأمريكا الشمالية الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن نقص المحاصيل وتضرر جودتها.



وتشهد مساحات شاسعة من ولايات الغرب والوسط الأمريكية جفافا في الطقس لا سيما في حزام الذرة، وهي المنطقة المزروعة بشكل كبير بالذرة.



من جانبها، حذرت الحكومة البرازيلية من أن برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية بالبلاد المزروعة بالقمح والذرة من شأنها أن تضر بهذه المحاصيل.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.4% وأغلق عند 6.88 دولار للبوشل.