شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للفضة ترتفع بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي عن سياسته النقدية المتوقعة.



وأبقى الاحتياطي الفيدرالي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير في خطوة متوقعة ألمح إليها البنك المركزي رغم تحسن الاقتصاد.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن قراره بتثبيت مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، وتوقع استمرار هذه المشتريات إلى حين التحسن بشكل ملحوظ في معدلات التضخم والتوظيف.



وأكد البنك المركزي على إحراز الاقتصاد تقدم ملموس في أهداف التضخم والتوظيف بعد تضررهما بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 25.01 دولار للأوقية.