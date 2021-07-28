شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 26-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المصرية للمنتجعات السياحية، الدلتا للسكر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المصرية للمنتجعات السياحية، الدلتا للسكر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه. البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.03%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 60 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2360 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3696 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3092 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 3.02 مليون سهم، 145 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 7.4 مليون سهم، 33 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، رواد السياحة-رواد، 10 آلاف سهم، 13975 سهم، 23231 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 3.02 مليون سهم، 145 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 7.4 مليون سهم، 33 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، رواد السياحة-رواد، 10 آلاف سهم، 13975 سهم، 23231 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات 14980 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 89355 سهم.

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات على أسهم الشركة المصدرة لعدد 10.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 30.3 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم شركة مصر القابضة للتأمين عدد 132.7 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 6.18% إلى 5.414% بسعر 51.804 جنيه بإجمالي 6.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

وفي نفس الصدد اشترى المساهم يوسف الفار عدد 500 ألف سهم بشركة النعيم القابضة للاستثمارات بسعر 0.183 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 91848 جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 23.9977% إلى 24.030%. شينيأعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، فتح المظاريف الفنية لمناقصة تقديم عروض لإعداد دراسة جدوى بنكية (فنية-تسويقية-مالية) لإنشاء مصنع جديد لأدوات المائدة (البورسلين) لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة طبقًا لدراسة السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة، وتم التقدم بثلاث عروض من شركة وتحالفين على أن تبدأ لجنة البت الفنية عملها لتقيم العروض طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها. شينيأعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، فتح المظاريف الفنية لمناقصة تقديم عروض لإعداد دراسة جدوى بنكية (فنية-تسويقية-مالية) لإنشاء مصنع جديد لأدوات المائدة (البورسلين) لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة طبقًا لدراسة السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة، وتم التقدم بثلاث عروض من شركة وتحالفين على أن تبدأ لجنة البت الفنية عملها لتقيم العروض طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

نتائج أعمالأعلنت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، تحقيق إيرادات بلغت 142 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 202.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 70%، وارتفع صافي الخسائر إلى 54.2 مليون جنيه مقارنة مع 34.4 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تحقيق إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 8.14%، وانخفض صافي الربح إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.79%.





الرقابة الماليةأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمنح المجموعة المرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية مهلة 3 أشهر للتخلص من النسبة المتجاوزة لثلث رأس المال والبالغة نحو 8.58% من أسهم الشركة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.