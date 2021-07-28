شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع فى مصر بسبب اجتماع الفيدرالى الأمريكى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الذهب عالميا ومحليا بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذى أعلن نيته الإبقاء على الفائدة دون تغير مع تلميح بدعم الاقتصاد الأمريكى، مما دعم تغير الدولار نحو الصعود وهبوط الذهب دون 1800 دولار للأونصة.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط 3 جنيهات تقريبا وقت صياغة هذه السطور، ليبلغ سعره فى مصر 788 جنيها للجرام مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 يسجل 675 جنيها

عيار 21 يسجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وثبت مجلس الاحتياطى الاتحادى سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي.

وقال الفدارلى إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية حتى تتحقق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.

وأن مسار الاقتصاد الأميركي ما زال يتوقف على مسار الفيروس.

وأظهر البيان أن التصويت جاء بالإجماع، وأن معدلات الفائدة ستستمر عند نطاقها الحالي حتى نصل إلى مستهدف التضخم.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي والتوظيف تحسن رغم مخاوف كورونا، وأن هناك تحسن ملحوظ للقطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة.

وأوضح أن التضخم ما زال يرتفع ولكن الارتفاعات هي لمرحلة مؤقتا، وأن الاقتصاد يتحسن ويتجه نحو أهدافنا، لكن مسار الاقتصاد مازال يعتمد على مسار كورونا.