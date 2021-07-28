شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً عقب قرار متوقع من المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي.



وأبقى الاحتياطي الفيدرالي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير في خطوة متوقعة ألمح إليها البنك المركزي رغم تحسن الاقتصاد.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن قراره بتثبي مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، وتوقع استمرار هذه المشتريات إلى حين التحسن بشكل ملحوظ في معدلات التضخم والتوظيف.



وأكد البنك المركزي على إحراز الاقتصاد تقدم ملموس في أهداف التضخم والتوظيف بعد تضررهما بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1801.4 دولار للأوقية.