شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تتوقع تحقيق إيرادات 33.5 مليار دولار من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إنها تتوقع وصول إيراداتها من مبيعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي إلى 5ر33 مليار دولار، ليصبح هذا اللقاح أحد أكثر المنتجات الدوائية مبيعات على الإطلاق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق من العام الحالي، أنها تتوقع وصول مبيعات اللقاح إلى 26 مليار دولار.

وأضافت أن التوقعات المعدلة تشير إلى استمرار الطلب القوي على جرعات اللقاح، الذي تبيعه فايزر بالاشتراك مع شركة بيونتك الألمانية للأدوية.

وبحسب بيان فايزر الصادر اليوم، وصلت مبيعاتها من لقاح كورونا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 8ر7 مليار دولار مقابل 05ر7 مليار دولار كان المحللون يتوقعونها.