شكرا لقرائتكم خبر إيرادات تسلا تقفز 98% بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الشركة في بيان لها أمس، إن الإيرادات قفزت 98.1% إلى 11.96 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو من 6.04 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما أغلقت مصنعها في الولايات المتحدة لأكثر من 6 أسابيع بسبب أوامر محلية للعزل العام، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.
وقد توقع محللون إيرادات عند حوالي 11.3 مليار دولار، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
وسجلت تسلا التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أرباحا بلغت 1.14 مليار دولار، أو 1.45 دولار للسهم في الربع الثاني، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين البالغة 98 سنتا للسهم. وذكرت وكالة «رويترز» أمس، أن سهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم صعد 2.2% إلى 657.62 دولارا في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات تسلا تقفز 98% بالربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.