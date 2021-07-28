شكرا لقرائتكم خبر إيرادات تسلا تقفز 98% بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أرباحا وإيرادات للربع الثاني من 2021 فاقت توقعات وول ستريت، إذ غطت تسليمات قياسية على تأثير نقص عالمي في الرقائق والمواد الخام.

وقالت الشركة في بيان لها أمس، إن الإيرادات قفزت 98.1% إلى 11.96 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو من 6.04 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما أغلقت مصنعها في الولايات المتحدة لأكثر من 6 أسابيع بسبب أوامر محلية للعزل العام، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.

وقد توقع محللون إيرادات عند حوالي 11.3 مليار دولار، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وسجلت تسلا التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أرباحا بلغت 1.14 مليار دولار، أو 1.45 دولار للسهم في الربع الثاني، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين البالغة 98 سنتا للسهم. وذكرت وكالة «رويترز» أمس، أن سهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم صعد 2.2% إلى 657.62 دولارا في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.