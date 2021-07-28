تسجيل 380 ألف منتج عبر منصة سابر في النصف الأول

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وأشارت المواصفات السعودية إلى أنه على صعيد التجاوب مع المستفيدين وتوضيح النقاط وتقديم الدعم الفني لمستخدمي المنصة، فقد تجاوز عدد المكالمات الواردة أكثر من 24 ألف مكالمة جرى خلالها الرد على الاستفسارات ومعالجة الطلبات.
وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من المستوردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات الاستهلاكية إلى السوق السعودية مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة الكترونيا بكل سهولة ويسر، فيما تسهم المنصة في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من المنتجات المغشوشة، كما تهدف إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي. ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر saber.sa، كما نوهت بتقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الالكتروني.
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