«أيه بي بي» تبحث بيع قطاع معدات نقل الطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث شركة «أيه بي بي» السويسرية بيع قطاع معدات نقل الطاقة إلى «آر بي سي بيرنجز».

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة أن شركة المشروعات الهندسية وصناعة المعدات الكهربائية السويسرية «أيه بي بي» تجري محادثات متقدمة لبيع قطاع أدوات نقل الطاقة إلى شركة «آر بي سي بيرنجز».

وأشارت بلومبيرج للأنباء إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الأسبوع الحالي، وأن قيمة القطاع المعروف باسم دودج تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وأضافت بلومبيرج أن المحادثات ما زالت جارية وقد يتأخر الوصول إلى اتفاق أو تنتهي المحادثات دون اتفاق من الأساس.

كانت (أيه.بي.بي) قد أعلنت يوم الخميس الماضي ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 136% سنويا إلى 752 مليون دولار مقابل 319 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الأرباح الأساسية للسهم الواحد إلى 0.37 دولارا مقابل 0.15 دولارا خلال الفترة نفسها.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.11 مليار دولار بزيادة نسبتها 71% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% سنويا إلى 7.45 مليارات دولار مقابل 6.15 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الطلبيات لدى الشركة 7.99 مليارات دولار مقابل 6.05 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي بزيادة سنوية نسبتها 32%.