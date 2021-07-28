شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المصرية للمنتجعات السياحية، الدلتا للسكر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المصرية للمنتجعات السياحية، الدلتا للسكر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه. البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.03%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 60 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2360 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3696 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3092 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 28.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.360جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 18.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.34%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 33.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.44%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 43.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 44.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.98%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.024 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.57%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 34.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 59.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.