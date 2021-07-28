شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأمريكي يثبت الفائدة قرب الصفر دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى الاحتياطي الفيدرالي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير في خطوة متوقعة ألمح إليها البنك المركزي رغم تحسن الاقتصاد.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن قراره بتثبي مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، وتوقع استمرار هذه المشتريات إلى حين التحسن بشكل ملحوظ في معدلات التضخم والتوظيف.



وأكد البنك المركزي على إحراز الاقتصاد تقدم ملموس في أهداف التضخم والتوظيف بعد تضررهما بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.



وأشار الفيدرالي إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة نتيجة عوامل مؤقتة، لكنه يرى أن الظروف لا تزال مناسبة لدعم الاقتصاد.