شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه في انتظار قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكن العملة الأمريكية قلصت مكاسبها مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي.



وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية للبنك المركزي.



ويتواصل صدور نتائج أعمال الشركات بعد إعلان "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" عن تحقيق أرباح وإيرادات فصلية قوية في الربع الثاني من العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات والدول حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.