شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بعد بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تقليص الدولار لمكاسبه، وأبقى الخام على مكاسبه عقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.1 مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 4.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 72.3 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% إلى 74.8 دولار للبرميل.