شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في يونيو/حزيران بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في مايو/أيار.



وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية للبنك المركزي.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي ألمح إلى التمسك بسياسته النقدية الحالية رغم بوادر على صعود التضخم مشيرا إلى الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7960، وسجل أعلى سعر عند 0.7966 وأقل سعر عند 0.7932.