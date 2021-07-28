شكرا لقرائتكم خبر الأكاديمية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد الاثنين المقبل «لقاء الحوار الماليFin Talk» بنسخته الافتراضية الثانية، تحت عنوان «الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة». وسيشهد اللقاء استضافة رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، حيث سيناقش اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، إضافة إلى مناقشة التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.



كانت هذه تفاصيل خبر الأكاديمية المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.