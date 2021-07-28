البنك الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مؤشرا لقياس استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، الذي يعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية حول الأبعاد المختلفة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 118 دولة. ونوه رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري بأهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال وجود الاستقلال المالي والإداري.



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