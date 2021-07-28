فيتش تعدل النظرة المستقبلية لأرامكو إلى مستقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة.

ويأتي تعديل «فيتش» لشركة أرامكو إثر تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي أخيرا من سلبية إلى مستقرة.

وأكدت وكالة فيتش في تقريرها الأخير أن التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة.

وكانت الوكالة أعلنت أيضا عن تعديل النظرة المستقبلية لستة بنوك سعودية من سلبية إلى مستقرة. وأوضحت فيتش أن تصنيفها الائتماني للبنوك الستة عند +BBB.

وشملت قائمة البنوك كلا من العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، وبنك الاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي. وبحسب الوكالة فإن تقييمها استند إلى إمكانية حصول هذه البنوك على دعم من الدولة إذا اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تعكس إجراء مماثلا للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة منتصف الشهر الحالي.

وكانت فيتش عدلت في 15 يوليو النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة.

وأوضحت حينها أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق عدد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية، ستعلن نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، يوم 8 أغسطس 2021. وسيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول، تماشيا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وستنشر الشركة التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 شاملا القوائم المالية الكاملة، وذلك الاثنين 9 أغسطس 2021.