شكرا لقرائتكم خبر 120 % ارتفاع الصادرات السعودية في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية في المملكة بنسبة 120 % في مايو الماضي، لتصل إلى 82.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 37.3 مليار ريال في ذات الشهر من العام الماضي، حيث تأثرت الصادرات في مايو 2020، بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة (كوفيد 19).

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 10.5 مليارات ريال، وبنسبة 14.6 % بالمقارنة مع شهر أبريل2021.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري الصادر أمس، زيادة الصادرات السلعية، إلى ارتفاع الصادرات النفطية بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7 % في مايو الماضي لتبلغ 60.16 مليار ريال مقارنة مع 24.39 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3 % في مايو 2020، إلى 73.2 % الفترة المماثلة في 2021.

ولفتت الهيئة، إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة %70 في مايو الماضي لتسجل قيمتها نحو 22.01 مليار ريال، مقابل 12.95 مليار ريال في مايو 2020.

وكانت أهم السلع في الصادرات غير النفطية اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تعادل نسبة %35.4 من إجمالي الصادرات غير النفطية، وارتفعت بمقدار 3.5 مليارات ريال، بنسبة %82.9، ومنتجات الصناعات الكيماوية ارتفعت بنسبة 86.4 %، وتعادل نسبة 31.7 %من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وعلى صعيد الواردات في مايو 2021، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 20.3 %بمقدار بلغ 7.5 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في مايو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بمايو 2020، وكان أكثرها تأثيرا معدات النقل وأجزاءها بنسبة 36.4 %والمنتجات المعدنية بنسبة 139.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2021 بمقدار 4.5 مليارات ريال وبنسبة 10.8%.