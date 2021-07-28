شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت تشغيل شبكات المياه في قرى الغريف والحضن والقاهرة وحلة بن شديد وبيش العليا والخبطة بمحافظة بيش في منطقة جازان، تلبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية. وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر، أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 68 كلم طوليا، بالإضافة إلى تنفيذ 450 توصيلة منزلية، وتشييد خزان أرضي بسعة 3000 م3.



كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.