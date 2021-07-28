شكرا لقرائتكم خبر عن 4.8 مليار دولار استثمارات أجنبية ومشتركة للاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول والتي تم ضخها خلال عام 2020 بلغت حوالي 4.8 مليار دولار ، وذلك لعدد من الأنشطة منها نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه كان لتلك الاستثمارات دور في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي المضاف الاكتشافات البترولية المتحققة خلال تلك الفترة.

يذكر أنه خلال عام 2020 تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، كما بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى ، و 2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.