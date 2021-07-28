شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. وزارة الاتصالات تطلق 13 خدمة للتأمين الاجتماعى على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 28 - 7 - 2021 عددا من الاحداث التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم من بينها اطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 13 خدمة للتأمين الاجتماعى على منصة مصر الرقمية

وزارة الاتصالات تطلق 13 خدمة للتأمين الاجتماعى على منصة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 13 خدمة للتأمين الاجتماعي عبر منصة مصر الرقمية تضمنت

استعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، ويصل عدد من سجلوا بياناتهم على المنصة الحكومية منذ إطلاقها تجريبيا منتصف العام الماضي الي ما يزيد عن 2.5 مليون عميل.

واعلنت وزارة الاتصالات فى وقت سابق عن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

البترول: شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الأفريقية وتعاون بالمشروعات الجديدة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ساميلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق حيث تم بحث امكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.

وأكد الملا حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الافريقية والعمل سوياً من اجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، مضيفاً انه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة و أنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها .

ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال 3 سنوات لإنتاج اللقاحات

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور كريس نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "كيمين" الأمريكية، إحدى كبرى الشركات في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى صناعات الأدوية واللقاحات البشرية التي تغطي بعض احتياجات السوق المحلي وتصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، والتي تمتلك أكثر من 22 مصنعا حول العالم.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب: تطرق اللقاء لبحث خطط توسعات الشركة في السوق المصري، وحل أية تحديات قد تواجه نشاطها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقدم الدكتور مجدي السيد، المدير التنفيذي لشركة "ميفاك" لإنتاج اللقاحات، التي تعد شركة "كيمين" الأمريكية شريكاً رئيسياً لها، عرضاً حول خطة توسعات نشاط الشركة في مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري خلال السنوات الثلاث القادمة، لإقامة 3 مصانع جديدة لإنتاج اللقاحات البيطرية والبشرية، إلى جانب إنشاء مزرعة على مساحة 100 فدان لإنتاج البيض الصحي، والذي يتم استخدامه خلال العملية الإنتاجية للقاحات، لافتا إلى أن ما شهدته مصر من اصلاحات اقتصادية وتيسير مناخ الاستثمار كان الدافع الأساسي لوضع خطة لضخ استثمارات جديدة بمصر.

6.1 % إنخفاض فى قيمة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء نشرة "العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى 2019 ، 2020.

وكانت من أهم المؤشرات بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.

وجاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 33.2 %.

صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها السياحة بنسبة 3.15%

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.94%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.86%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.47%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.39%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.06%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.23%، 0.11%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.02%.

تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

تباينت بعض أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-7-2021 ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهما بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.65 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.65 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.