شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "صناعة الورق" تقفز 295% بالربع الثاني 2021 بعد الاستمرارية في تطوير جودة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 295.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 20.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى التحسن الملحوظ في إجمالي الربح بسبب الإستمرارية في تطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي حسن من نسبة مجمل الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.

كذلك المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض وإلتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في ارباح الشركة

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 141.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 142.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 29.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.