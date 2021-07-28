شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف للطاقة توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 199 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيعها اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 199 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنعا ستقوم باستخدام هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع الجديدة وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وأفادت الشركة، بأن مدة التمويل تبدأ من يوم 28 يوليو الجاري وتنتهي 27 يوليو 2022، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.

وأوصى مجلس إدارة الخريف في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 37.5 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021. وسيتم توزيعها على عدد 25 مليون سهم بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الحالي للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.