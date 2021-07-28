شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها السياحة بنسبة 3.15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.94%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.86%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.47%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.39%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.06%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.23%، 0.11%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.02%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.03%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 60 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2360 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3696 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3092 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.