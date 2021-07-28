شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى يعلن عن إتاحة خدمة حساب التوفير بفائدة 11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك ناصر الاجتماعى عن خدمة حساب التوفير بالجنيه المصرى وهو الحل الأمثل لاستثمار مدخرات العملاء ويمكنهم الحصول على فائدة تنافسية على المدخرات الخاصة بهم حيث قام البنك فى العام المالى 2019-2020 بمنح عائد 11% بعد تسوية إيرادات العام وهو أعلى عائد بالسوق المصرفى.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إنه فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وضع البنك برئاسة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك فأن التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء بهدف ضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

ولفت عشماوى إلى أنه يتم فتح حساب التوفير اعتبارا من سن 16 عام والحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه ويتم احتساب العائد بداية الشهر التالى لإيداع النقود مع حرية السحب والإيداع فى أى وقت بدون غرامات أو خصومات كما يمكن الاقتراض بضمان الحساب، هذا بالإضافة إلى إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبه العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلى للعميل ATM لكافة عملاء البنك والتي يمكن استخدامها فى عمليات الصرف النقدى من منافذ البنك وماكينات الصرف الآلية المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، بالإضافة إلى عمليات المشتريات من خلال التجار، وكذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية والخدمات المصرفية المتنوعة التى يوفرها البنك.

وعن الأوراق المطلوبة، لفتح الحساب قال عشماوى إنها تتمثل فى صورة من بطاقة الرقم القومى سارية، بالإضافة إلى الرقم التأمينى، مؤكدا على إمكانية الاستعلام عن أى استفسار من خلال الخط الساخن لخدمة العملاء 16868.