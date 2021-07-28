شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تطلق 13 خدمة للتأمين الاجتماعى على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، ويصل عدد من سجلوا بياناتهم على المنصة الحكومية منذ إطلاقها تجريبيا منتصف العام الماضي الي ما يزيد عن 2.5 مليون عميل.

واعلنت وزارة الاتصالات فى وقت سابق عن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

خدمات التأمين الاجتماعى علي منصة مصر الرقمية هى:

استعلام عن الرقم التأميني

الاستعلام عن أخر مدة تأمينية

الاستعلام عن مدد الاشتراك و الاجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي

الاستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه

استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش

الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف

استعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

استعلام عن بيانات السيارة

الاستعلام عن كشف حساب السيارة

الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج

استعلام عن سدادات العاملين بالخارج

استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول