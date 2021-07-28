شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط "دبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، باستثناء هبوط سوق دبي المالي، وتصدرت البورصات الخليجية المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.02% رابحًا 72.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7243.782 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.18%، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.16%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحًا 17.06 نقطة ليغلق عند مستوى 10933.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% رابحًا 60.44 نقطة ليغلق عند مستوى 24434.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.7 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.81%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.74%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.55%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.54%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 4.29%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.07%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.94%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.4%، فيما تصدر سهم "بترو رابغ" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 253.1 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1594.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 27.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.63% مدفوعًا بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، وصعد سهما المصرف الخليجي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.45%، 1.02%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 8.26% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.92%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، وهبط سهم شركة ناس بنسبة 4.65%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 11.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6542.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحًا 6.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7110.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحًا 23.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5434.09 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.64% رابحًا 36.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5711.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 336 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.94%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.1%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.02% رابحًا 72.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7243.782 نقطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.294 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 227.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5915 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.82%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 8.46%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 2.22%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 330.4 مليون درهم.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.8 مليون سهم محققة ما قيمته 146 مليون درهم من خلال تنفيذ 2146 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.92%، أعقبه قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.74%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.51%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.65%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.30%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 29.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.01%.