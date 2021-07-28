شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع اليوم الأربعاء 28-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى تباين ليبلغ 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بقيمة "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس بالبنوك.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا ملحوظا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك الاسكندرية بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بــ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.