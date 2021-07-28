شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء 28-7-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالنوك العاملة فى مصر، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.60 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وسجل فى بنك قناة السويس 52.02 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، مقابل 51.99 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 51.97 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى تباين ليبلغ 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بقيمة "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.97 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.30 جنيه.

52.32 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.34 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.02 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.36 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.47 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.