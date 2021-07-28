شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 28-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.76 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.



أما عن أسعار العملات اليوم فا شهدت تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، كما كانت أسعارهما بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.65 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.21 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.76 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.60 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 216.60 ريال بما يعادل 57.75$ سعر الذهب عيار 22بنحو 198.56 ريال بما يعادل 52.94$ سعر الذهب عيار 21بنحو 189.53 ريال بما يعادل 50.53$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.46 ريال بما يعادل 43.32$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.35 ريال بما يعادل 33.69$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.30 ريال بما يعادل 28.88$ سعر أوقية الذهببنحو 6,736 ريال بما يعادل 1,796$ سعر جنيه الذهببنحو 1,516 ريال بما يعادل 404.28$ سعر كيلو الذهببنحو 216,604 ريال بما يعادل 57,752$