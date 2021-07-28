شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع انتظار قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي.



وتترقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية للبنك المركزي.



ويتواصل صدور نتائج أعمال الشركات بعد إعلان "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" عن تحقيق أرباح وإيرادات فصلية قوية في الربع الثاني من العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات والدول حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 34959 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4401 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 14764 نقطة.