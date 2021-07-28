شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع قليلاً مع استمرار ضغوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي يضغط بدوره على السلع والمعادن.



وتترقب الأسواق عن كقب في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية للبنك المركزي.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات والدول حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2610.5 دولار للأوقية.