شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 72.57$ الأعلى منذ 15 تموز/يوليو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 71.88$، و سجل أدنى مستوي عند 71.73$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.75 % إلى مستوي 75.28$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 74.73$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.44$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تموز/يوليو، فى تاسع انخفاض أسبوعي فى غضون شهرين ونصف ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 441.4 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.6 مليون برميل.