الاقتصاد

15 منطقة بالقاهرة والمحافظات.. خريطة طرح وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

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الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

 

إقدام وزارة الإسكان على طرح عدد 2 إعلان لمحدودى ومتوسطى الدخل في توقيت واحد، يؤكد سرعة استجابة الوزارة لطلبات المواطنين بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى ذات العائد 3 %..وفى خطوات محددة نوضح كيفية حجز وحدة سكنية بمساحة 120 متر بقيمة تصل لـ مليون جنيه في مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين..

1- توجه لأقرب مكتب بريد لشراء كراسة شروط سكن متوسط الدخل اعتبارا من 15 أغسطس.
2- لا يقل عمرك عن 21 عام.
3- تأكد من عدم حصولك على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى أو وحدة مدعومة من المشروعات السابقة.
4- لا يزيد دخلك عن  120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً لو كنت أعزب.
5- لا يزيد الحد الأقصى لصافى الدخل للأسرة 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.
6- الحد الأدنى  لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.
7- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.
8- يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.
9- سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة.
10- يسدد باقي قيمة الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

11- أبرز المدن التي يتضمنها الإعلان الخاص بمتوسطى الدخل:
- بدر.
- حدائق العاصمة.
- 15 مايو.
- حدائق أكتوبر.
- 6 أكتوبر.
- العاشر من رمضان.
- أسوان الجديدة.
- العلمين الجديدة.
- المنيا الجديدة.
- ناصر.
- رشيد الجديدة.
- بني سويف الجديدة.
- الغردقة.
- "البداري".
- بورفؤاد.

12- الأوراق المطلوبة
- صورة البطاقة
- شهادة الدخل
- إيصال نور
- صورة من قسيمة الزواج للمتزوج
- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.
- صورة قيد عائلى مميكن.
14- تقديم الأوراق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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