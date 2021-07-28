شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يقترب من 700مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.953 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2360 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3696 نقطة.