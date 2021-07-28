شكرا لقرائتكم خبر عن "الزهيرى" رئيسا للاتحاد المصرى للتأمين بالتزكية و" جبر" نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين للدورة 2021 -2025، وقد حسم علاء الزهيري مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية ، حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد ، كما حسم الدكتور سعيد جبر مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضا، حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد، كما يقرر النظام الاساسي عضوية ممثلين عن شركات التأمين من قطاع الأعمال العام، وهما عمر جودة و الدكتور أحمد عبد العزيز .

وتمت الانتخابات لإختيار 9 أعضاء مجلس ادارة من إجمالي 14 مرشح ؛ 5 منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات و المسئوليات ، و أربعة ممثلين عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز حسام علما و محمد مصطفى عبد الرسول واحمد خليفة وعادل فطورى واحمد درويش، عن مقاعد الشركات التى تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعبير حلمى وهيثم طاهر وايمن قنديل و سعيد الألفي، عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وتبدأ فترة مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 21 اغسطس 2021 ولمدة 4 سنوات.

كما عقد الاتحاد المصرى للتأمين جمعيته العمومية، وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.

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