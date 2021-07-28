شكرا لقرائتكم خبر عن "الزهيرى" رئيسا للاتحاد المصرى للتأمين بالتزكية و" جبر" نائبا والان مع تفاصيل الخبر
وتمت الانتخابات لإختيار 9 أعضاء مجلس ادارة من إجمالي 14 مرشح ؛ 5 منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات و المسئوليات ، و أربعة ممثلين عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وقد أسفرت الانتخابات عن فوز حسام علما و محمد مصطفى عبد الرسول واحمد خليفة وعادل فطورى واحمد درويش، عن مقاعد الشركات التى تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعبير حلمى وهيثم طاهر وايمن قنديل و سعيد الألفي، عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وتبدأ فترة مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 21 اغسطس 2021 ولمدة 4 سنوات.
كما عقد الاتحاد المصرى للتأمين جمعيته العمومية، وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
الاتحاد المصرى للتامين ، تامينات الحياة ، تامينات الممتلكات.