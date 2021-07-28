شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة: الليمون يتراوح بين 4-10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة على استقرار أسعار الليمون في السوق المحلى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن أسعار الجملة تتراوح بين 4-10 جنيهات للكيلو.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن العرض والطلب هو العنصر الرئيسي في تحديد أسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق الرسمية سواء سوق العبور او سوق الجملة بـ6 أكتوبر، موضحا أن المعروض من الليمون يلبى الطلب وبالتالي يحافظ على اسعاره التي تتراوح بين 4-10 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن جميع الأصناف تشهد استقرارا سواء في الخضروات أوالفاكهة، مضيفا أن جميع الأصناف بها كميات كبيرة بالسوق.

وكان المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن تحرك أسعار المحروقات لن يؤثر علي أسعار السلع الغذائية أو علي انسياب حركة البضائع، كما لن يؤثر علي أسعار رغيف الخبز، مشيرا إلي أن قرار رفع أسعار المواد البترولية جاء علي أسعار البنزين فقط، بينما أبقي علي أسعار المازوت والسولار المستخدمان في حركة نقل البضائع وعمل الأفران دون تغيير لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.