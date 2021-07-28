شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.93 دولار لبرنت و72.20 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،74.93 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي72.20 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء وذلك بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار خام القياس العالمي برنت قد سجلت المكاسب الأسبوعية الأولي لها في شهر بنسبة بلغت 0.7% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث أسابيع بنسبة 0.4%.