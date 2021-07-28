شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين شركة "دانون" و"الفاو" لدعم النظم الغذائية السليمة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة دانون، إحدى أهم الشركات العالمية للأغذية والمشروبات، اتفاقية شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بهدف إرساء مفاهيم التغذية والممارسات الزراعية وسلامة الأغذية لتكون نقطة البداية في التنفيذ هي مصر، من أجل دعم أنظمة غذائية أكثر استدامة.

تتضمن الاتفاقية، التي وقعها الجانبان تبادل المعلومات الجديدة المُتعلقة بمشكلات سلامة الغذاء بالإضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بأنماط استهلاك الغذاء ونوعية الوجبات الغذائية التي يتم تناولها وذلك من أجل رفع وعي المواطنين بأهمية هذه المفاهيم، علاوةً على تشجيع تبني عادات صحية فيما يتعلق بتناول الطعام في مصر باعتبارها دولة رائدة.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تبادل المعرفة المُتعلقة بالنظم الغذائية والأمن الغذائي من خلال تقديم منظمة الفاو لمجموعة من دورات التعليم عن بُعد، والشهادات الرقمية لموظفي دانون، فضلاً على ترسيخ فكرة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤولة في سلاسل التوريد الزراعية العالمية.

وصف هيثم صادق ، المدير العام والعضو المنتدب في شركة دانون مصر التعاون مع منظمة الفاو بأنه "سيُعزز هذا التعاون هدف الشركة لتشجيع التمتع بصحة سليمة وتوفير تناول الأطعمة الصحية لأكبر عدد ممكن من خلال منتجات الشركة"، مضيفاً "لدينا مجموعة واضحة من الأهداف طويلة الأجل التي تُعزز وتتماشى مع أهدف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تنص عليها الأمم المتحدة والتي بدورها أيضاً تتسق مع رؤيتنا وهى "كوكب واحد، صحة واحدة" وبالتالي فنحن نتعهد من خلال هذه الأهداف بأن نساهم إيجابياً في الارتقاء بصحة المصريين، ووضع أساس صحي قوي للأجيال القادمة".

وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة الفاو "إن الشراكة مع دانون ستساعد في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية بالإضافة إلى تحسين استدامة النظم الغذائية".

جدير بالذكر أن شركة دانون ومنظمة الفاو تدركان جيداً أن الممارسات الغذائية والزراعية المستدامة في أمس الحاجة إلى الدعم فضلاً عن حاجة المواطنين إلى الحصول على وجبات تحتوي على العناصر الغذائية المتنوعة والصحية.

تعتبر دانون مصر من كبرى شركات الأغذية والمشروبات ولها فروع عدة في العالم، وعلى الصعيد المصرى فإن الشركة لها العديد من المساهمات الإيجابية في المجتمع المصري لدعم أنماط صحية سليمة، كما لها مصنع في مدينة العبور ومصنع ألبان على مستوى عالمي في مدينة النوبارية.







