شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الذهب فى مستهل تداولاته على المستوي العالمي والمحلي صباح الأربعاء ارتفاعا محدودا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1803 دولارات، في حين ارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بقيمة 2 جنيه ليسجل الذهب 790 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب في مصر اليوم، عيار 18 سجل 676 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1803 دولارات.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات الفدرالي الأميركي للتضخم والنمو الاقتصادي.

هذا ويصدر بيان الفدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

هذا وهوى الذهب 7% في يونيو 2021 بعد أن أبدى مجلس الفدرالي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.82 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأونصة على الترتيب.