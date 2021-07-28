شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى تباينا ملحوظا اليوم الأربعاء 28-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا ملحوظا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك الاسكندرية بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بــ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.44جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.45جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.38جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية يسجل 18.38جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.