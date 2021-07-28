شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-7-2021 ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.44جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.45جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.38جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية يسجل 18.38جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل شهدت أسعار الدولار الأمريكى ارتفاعا بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم أمام الجنيه المصرى، ليرتفع بمقدار "قرش واحد" فى بنوك "الأهلي المصرى والاسكندرية والبنك التجارى الدولى "cib" وبنك مصر" ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا خلال التعاملات الصباحية بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.



اليورو

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.47 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.

18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه.

18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 جنيه. 18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه. سعر اليورو فى بنك البركة18.47 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.47 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.47 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.